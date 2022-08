WhatsApp: l'immagine del profilo è killer, attenzione alla nuova truffa

Tutte le grandi qualità di WhatsApp hanno convinto gli utenti ad innamorarsi di questa famosa app che risulta il punto di riferimento della messaggistica a livello mondiale. Ormai da diverso tempo non ci sono rivali che possano scalfire la corazza che questo colosso si è creato intorno, soprattutto se andiamo a guardare il numero degli utenti.

Resultano oltre 2 miliardi e mezzo le persone che utilizzano la piattaforma ormai in pianta stabile, mentre la concorrenza rimane ferma ormai anni luce indietro. Tutto ciò lascia dunque tranquillamente capire chi è che comanda, anche se qualche volta accadono degli imprevisti che non sono dovuti propriamente a WhatsApp. Ci sono infatti spesso delle truffe che risultano estremamente dannose per gli utenti, i quali si ritrovano nei guai spesso e volentieri.

WhatsApp, al momento uno dei più grandi pericoli e avere la propria foto come immagine del profilo

Capita ormai sovente che gli utenti di WhatsApp si ritrovano ad affrontare alcuni pericoli provenienti dalle solite truffe che si diffondono mediante le catene. Stiamo parlando infatti di una situazione al limite anche questa volta, dato che un nuovo inganno starebbe mettendo tutti in difficoltà.

Secondo alcune testimonianze i truffatori rubano l’immagine del profilo di alcuni utenti creando dei profili fake. Con questi poi, non si sa in che modo, contattano alcune delle persone nella rubrica del malcapitato. La richiesta sarà in questo caso di una ricarica Postepay, fingendo di essere la persona nell’immagine del profilo e di parlare di un’emergenza che ha portato al cambio numero improvviso. State quindi attenti e non cascate in questi tranelli che possono risultare devastanti.