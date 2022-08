Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Vivo ha svelato ufficialmente in madre patria una nuova variante del suo ultimo medio di gamma. Stiamo parlando del nuovo Vivo Y77e, il quale è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 810. Ecco qui di seguito le caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente in Cina il nuovo medio di gamma Vivo Y77e

Vivo ha da poco annunciato in Cina il nuovo Vivo Y77e, variante del medio di gamma svelato ufficialmente circa un mese fa. A distinguere il nuovo modello è la presenza di un altro processore. A bordo troviamo infatti il soc MediaTek Dimensity 810 e quest’ultimo può contare su tagli di memoria da 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno.

La parte frontale dello smartphone è invece occupata da un display con tecnologia OLED da 6.58 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+. Il refresh rate si ferma ai 60Hz, anche se è presente un touch sampling rate di 180Hz. Sul retro lo smartphone può contare sulla presenza di due fotocamere: un sensore fotografico principale da 13 MP e un secondo sensore da 2 MP. La fotocamera dei selfie è da 8 MP ed è collocata in un waterdrop notch. Le altre caratteristiche includono una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18W, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente OriginOS.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Vivo Y77e sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 245 euro nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.