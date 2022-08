Durante la giornata di ieri 13 agosto 2022 è iniziata ufficialmente la stagione 2022/2023 del campionato di calcio maschile della Serie A. I tifosi potranno poi seguire anche le altre competizioni sportive, tra cui la Champions League e la Coppa Italia. Vediamo qui di seguito dove sarà possibile seguire le partite.

Sport e Serie A: ecco dove è possibile vedere tutte le prossime partite

Il campionato di calcio è iniziato e tutti i fan hanno cominciato a seguire con ansia le varie partite. Per quanto riguarda la Serie A, sappiamo dallo scorso anno che DAZN ha ottenuto i diritti tv per trasmettere tutte le partite della stagione. Per quanto riguarda Sky, invece, rimangono disponibili tre partite per turno.

Sappiamo però che Sky e DAZN stanno nuovamente collaborando tra loro. Su Sky è infatti disponibile il nuovo canale 214 Zona DAZN, anche se per accedervi è previsto un costo opzionale. Per poter vedere le tre partire disponibili su Sky, c’è a disposizione il pacchetto calcio (comprendente anche la Serie B) e lo streaming Now.

Per quanto riguarda DAZN, invece, sono aumentati i costi degli abbonamenti. Nello specifico, ora sono disponibili due abbonamenti, quello base da 29,99 euro e quello plus da 39,99 euro. DAZN è ancora disponibile anche su TIMVISION, attivando il pacchetto TIMVISION Calcio e Sport a 24,99 euro per sei mesi.

Le partite della Champions League, invece, saranno visibili su diversi servizi e piattaforme. In primis, Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva tutte le partite del mercoledì. Poi ci sono anche Sky o Now, Infinity+ oppure le partite in chiaro trasmesse su Canale 5.