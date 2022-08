Prelievi al bancomat, è addio: niente più contanti dopo le nuove regole

Stanno cambiando pian piano le cose nel mondo, con le persone che sempre meno si servono dei soldi in contanti per gli acquisti o per qualsiasi altra evenienza. Infatti, stando a quanto riportato dalle statistiche ufficiali, in giro per l’Europa sono molto poche le persone che oltre una certa cifra utilizzano il denaro in contanti.

L’Italia è rimasta una vera e propria pecora nera per quanto riguarda questo, visto che gli italiani sono ancora dei voti al denaro contante. Proprio per questo motivo si stava pensando ad alcune nuove leggi che potessero agevolare i cittadini, i quali ora possono beneficiare di una nuova regola. Dallo scorso 30 giugno è infatti possibile per tutti avere a disposizione la possibilità di pagare con carta in tutti gli esercizi commerciali. La multa per chi non rispetterà tutto ciò sarà di 30 € più il 4% della transazione.

Prelievi al bancomat superflui con la nuova regola del POS obbligatorio all’interno degli esercizi commerciali

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.