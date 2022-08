Google I/O 2022 ha caratterizzato i suoi lanci hardware per il resto dell’anno, nonché uno per l’anno successivo. Mentre alcuni di essi, come Pixel 6a e Pixel Buds Pro, sono ora disponibili e nelle mani dei clienti, altri sono ancora in lavorazione. Tra questi c’è Pixel Watch, che dovrebbe essere rilasciato questo autunno insieme a Pixel 7 e 7 Pro. In assenza di un lancio completo, continuano ad arrivare notizie sulla funzionalità di Pixel Watch. Ora abbiamo alcune informazioni sull’orologio, per gentile concessione di uno smontaggio dell’app di Google.

9to5Google ha eseguito lo smontaggio dell’attuale versione dell’app Fitbit – ricorda, Pixel Watch includerà la connettività Fitbit – e ha scoperto nuove stringhe che potrebbero rivelare o meno qualcosa sul Pixel Watch.

Pixel Watch, non c’è ancora una data di rilascio

Come mai? Per prima cosa, c’è una stringa che ti ricorda di caricare l’orologio prima di andare a letto. Un altro dice agli utenti che devono avere almeno il 30% di una carica prima di andare a letto per monitorare un’intera notte di sonno. Secondo 9to5, definire “una notte intera di sonno” come 8 ore significa che il 30% del tempo viene speso in quel periodo approssimativo di 8 ore, ed estrapolando che ci dà 24 ore, dare o avere. Ci rendiamo conto che è solo una funzionalità, ma confermerebbe i rapporti precedenti secondo cui Pixel Watch avrebbe una durata della batteria fino a 24 ore.

24 ore di durata della batteria non sono terribili per uno smartwatch, ma dovresti essere consapevole di quando nella tua giornata avresti bisogno di ricaricarlo. Tuttavia, riteniamo che potrebbe essere migliore: il Galaxy Watch 4 ha una durata della batteria di 40 ore, mentre il Galaxy Watch 5 recentemente annunciato avrà una durata della batteria più lunga. Tuttavia, se è vero, è una delle (probabilmente) molte cose che Google dovrà risolvere prima di rilasciare un orologio Pixel di seconda generazione.