Recentemente si è discusso molto sui tappetini. Questi accessori poco appariscenti sono stati raramente al centro di intense discussioni. In effetti, la maggior parte delle volte l’unico modo in cui viene menzionato un tappetino è se è sporco o particolarmente divertente/interessante.

Ma, dopo la serie di incidenti e persino decessi, i riflettori sono stati giustamente puntati su questi potenziali pericoli.

In che modo un tappetino può diventare pericoloso?

Il pericolo dei tappetini non deriva da nulla di meccanico, ma più dalla loro capacità di rimanere al loro posto. Se un tappetino dovesse scivolare in avanti quando un guidatore è attivamente impegnato nell’uso dei pedali dell’acceleratore e del freno, potrebbe causare un aumento o una diminuzione indesiderata della velocità.

Alcuni casi coinvolgono i freni. Se un tappetino si ferma sotto il pedale del freno, potrebbe ostacolare la capacità del guidatore di premere il pedale. Durante la frenata, una persona ha solo una piccola finestra per reagire correttamente ed è noto che questo tipo di distrazione ritarda la reazione abbastanza e a lungo da causare incidenti.

L’altro modo in cui i tappetini possono essere pericolosi è quello relativo all’acceleratore. A volte il tappetino viene capovolto sopra il pedale, altre volte la sua struttura fa sì che il pedale rimanga premuto. In entrambi gli scenari il guidatore è in pericolo, il che può causare distrazione e problemi quando si tenta di dover usare il pedale.

Che tipo di tappetini sono pericolosi?

I tappetini più pericolosi sono i modelli after market che non si adattano correttamente allo stampo del tuo veicolo. Al momento dell’acquisto di un tappetino after market, è responsabilità del conducente assicurarsi che si adatti e, idealmente, funzioni bene con qualsiasi gancio o elemento stabilizzante di cui la tua auto dispone.

Pericolosi anche i tappetini che vengono esplicitamente richiamati dalle aziende. Questi sono tappetini che non funzionano bene con le misure di sicurezza messe in atto.