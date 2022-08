La startup italiana Energy Dome ha ora iniziato a commercializzare la prima batteria al CO2 al mondo, lanciata all’inizio di questo mese in Sardegna, in Italia. La batteria utilizza l’anidride carbonica per immagazzinare energia rinnovabile sulla rete. Inoltre Energy Dome afferma che la tecnologia può essere implementata rapidamente in qualsiasi parte del mondo.

La società ha annunciato di aver assicurato 11 milioni di dollari in finanziamenti bridge, che le consentiranno di acquistare apparecchiature per una struttura della durata di 20 megawatt/200 megawattora/10 ore per l’utility italiana A2A, con la quale ha un accordo d’intesa.

Il Fondo Evolution della società di gestione del risparmio CDP Venture Capital Sgr, insieme all’investitore esistente Barclays, ha guidato il finanziamento convertibile. Anche il family office svizzero Novum Capital Partners, già azionista di Energy Dome, si è unito al round.

Con la chiusura di questo ultimo round, Energy Dome ha ora raccolto un totale di quasi 25 milioni da febbraio 2020.

La prima batteria a CO2 al mondo

Energy Dome ha posizionato la batteria CO2 in Sardegna per favorire velocità di immissione sul mercato e facilità di esecuzione, in quanto si trova in una zona industriale con un allacciamento elettrico esistente. Inoltre, la Sardegna attualmente utilizza carbone, ma il combustibile fossile sarà gradualmente eliminato entro il 2025. La batteria può essere abbinata sia all’eolico che al solare.

Energy Dome ha iniziato le sue operazioni nel febbraio 2020 ed è passato da un concetto a un test completo in poco più di due anni.

Il fondatore e CEO di Energy Dome Claudio Spadacini ha dichiarato: “La batteria CO2 è ora disponibile in commercio per rendere conveniente l’energia rinnovabile distribuibile su scala globale.”

Energy Dome ha affermato che il suo impianto di batterie a CO2 in Sardegna utilizza apparecchiature standard disponibili da una catena di approvvigionamento affermata a livello globale e ha affermato che ora è possibile un rapido dispiegamento globale.

La società si è assicurata molteplici accordi commerciali, di cui uno con l’utility italiana A2A per la costruzione del primo impianto da 20 MW-5h. All’inizio di quest’anno, Energy Dome ha anche firmato un accordo di licenza non esclusivo con Ansaldo Energia, fornitore di impianti e componenti per la produzione di energia, per la realizzazione di progetti di accumulo di energia a lunga durata in Italia, Germania, Medio Oriente e Africa.

Il piano di Energy Dome è sostenuto da investitori che includono la società europea di venture capital deep tech 360 Capital, Barclays, Novum Capital Partners e Third Derivative.