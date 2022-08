I fari sono essenziali non solo per i viaggi a tarda notte, ma anche nei giorni di pioggia e nei pomeriggi nebbiosi. Nel tempo, però, i tuoi fari sono destinati a ingiallire o ad appannarsi. Sebbene sul mercato ci siano numerose paste, solventi e “lucidatori esclusivi” progettati per schiarire i fari opachi, puoi anche utilizzare articoli per la casa per riportare i fari alle condizioni di fabbrica.

Continua a leggere per scoprire alcuni semplici mezzi per combattere l’ossidazione senza spendere troppo.

Detersivo per piatti

Se ti stai chiedendo come pulire i fari, perché non provare il buon vecchio detersivo per i piatti? A quanto pare, questo prodotto per la casa è un ottimo rimedio casalingo per rimuovere lo sporco dai fari nebbiosi.

Materiale necessario:

Acqua calda

Detersivo per i piatti

Spugna

Istruzioni:

Uno dei modi più semplici per pulire i fari e le luci posteriori è usare una spugna e acqua saponata. La pulizia è più facile se prima risciacqui i fari e li lasci in ammollo un po’ prima di strofinare via i detriti e gli insetti. I piccoli movimenti circolari funzionano meglio. Al termine, rimuovere i residui con un risciacquo accurato.

Usare il bicarbonato di sodio come detergente

Quando si tratta di rimedi casalinghi fai-da-te, uno dei modi migliori per pulire i fari gialli è con il bicarbonato di sodio. Non solo schiarirà i fari , ma aiuterà anche quando pulirai la vernice dai fendinebbia.

Materiale necessario:

Ciotola

Acqua calda

Bicarbonato di sodio

Spugna

Panno pulito

Istruzioni:

Metti circa cinque cucchiai di bicarbonato di sodio in una ciotola e mescola abbastanza acqua tiepida per formare una pasta. Dopo aver dato una prima pai fari, applica la pasta sui fari con un angolo della spugna. Lucida i fari con il panno pulito, usando piccoli movimenti circolari.

Il bicarbonato di sodio agisce come un agente lucidante, assorbendo gli ossidi e schiarendo i fari di plastica ingialliti. E poiché il bicarbonato di sodio fa la maggior parte del lavoro, non è necessario applicare una pressione eccessiva durante la lucidatura. Ripeti questo passaggio tutte le volte che è necessario finché non vedi i risultati desiderati.