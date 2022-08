Cosa fare se il clacson dell’auto rimane bloccato in modo permanente

Quando qualcosa come un clacson, a cui probabilmente non pensi fino al momento esatto in cui ne hai bisogno, si guasta, può diventare rapidamente uno scenario da incubo.

E nonostante sia così semplice, ci sono diversi modi in cui un clacson può rompersi, compresi i casi in cui il clacson non funziona affatto e le situazioni in cui si verifica il contrario.

Ci sono casi in cui il guidatore ignaro può improvvisamente ritrovarsi con un clacson che non smetterà di suonare.

Come farlo smettere di suonare

Quando il clacson non smette di suonare, spingerlo di nuovo potrebbe sbloccare un interruttore difettoso, ma ciò non risolverà sempre il problema.

Se il clacson sta suonando in questo momento, ecco come farlo smettere:

Individua la tua scatola dei fusibili

Guarda sotto il cruscotto, sul lato nascosto quando la portiera è chiusa o nel vano portaoggetti all’interno del tuo veicolo o sotto il cofano, intorno ai bordi del vano motore. Alcuni veicoli hanno più scatole dei fusibili. Se non riesci a trovare il tuo, consulta il manuale del tuo proprietario.

Rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili

Esaminare l’interno del coperchio della scatola dei fusibili e la scatola dei fusibili per capire se è quello il problema.

Bisognerà individuare e rimuovere il fusibile dell’avvisatore acustico o il relè dell’avvisatore acustico se necessario.

Molte scatole dei fusibili includono un piccolo strumento per estrarre i fusibili. Se non riesci a rimuovere il fusibile a mano, cerca uno di questi strumenti nella scatola dei fusibili o nel coperchio della scatola dei fusibili.

Il tuo clacson smetterà immediatamente di suonare se rimuovi il fusibile o il relè corretto.

Ma se nemmeno questo funziona, il tuo clacson non smetterà di suonare fino a quando il problema non sarà stato risolto e il fusibile non sarà stato sostituito.