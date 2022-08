Una campagna promozionale di tutto rispetto vi attende direttamente da Conad, la nuova soluzione pensata dall’azienda, infatti, prevede la possibilità di godere di un fortissimo risparmio sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale.

Dal momento in cui si vorrà ricorrere all’acquisto, è bene ricordare che le compravendite potranno essere completate solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, in quanto tramite il sito ufficiale è impossibile accedere alle medesime riduzioni di prezzo. Le condizioni di vendita sono pressoché invariate rispetto al passato, con garanzia di 24 mesi che copre ogni singola compravendita.

Conad: che offerte da non credere, ecco i prezzi bassi

Come era facile intuire, tutti i prodotti che andremo ad elencare non riguardano veri e propri dispositivi elettronici, quanto accessori atti al funzionamento degli stessi. Da acquistare sicuramente sono le pile stilo AA o AAA (a marchio Conad), nella loro confezione da 10 unità, al prezzo finale di soli 3,99 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata comunque con i marchi più blasonati dello stesso tipo.

In un periodo in cui le batterie delle auto si potrebbero scaricare più rapidamente del solido, a causa del grande caldo, ecco che Conad permette di acquistare numerose varianti a prezzi modici. La marca è ExtraPower, si parte dal modello da 45AH a 39 euro, per salire poi fino agli 80AH del modello in vendita a 74 euro.

Se incuriositi dal volantino, consigliamo ad ogni modo di collegarvi al sito ufficiale per tutte le informazioni del caso.