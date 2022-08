Il corrente volantino Comet prova in tutti i modi a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, con prezzi molto più bassi del normale.

La campagna promozionale convince sin da subito con una fortissima riduzione della spesa finale da sostenere, per gli acquisti effettuati sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale, senza distinzioni o differenze nel prezzo finale di vendita. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’online, potranno comunque godere della spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Comet: fino al 17 agosto sconti da paura

Il volantino parte con l’offrire uno sconto importante sul Galaxy A32, il prodotto può difatti essere acquistato a soli 199 euro, rispetto ai 299 euro previsti di listino. Sfogliando le pagine si incrociano numerose altre promozioni, come Galaxy A53 a 369 euro, Galaxy A33 a 279 euro, Honor X7 a 179 euro, Galaxy A13 a 169 euro, Redmi Note 10 2022 a 189 euro, Redmi 9C a 139 euro, Redmi 9At a 99 euro, Xiaomi Mi 12X a 499 euro, Redmi Note 11 Pro a 299 euro, ma anche Redmi Note 11S a 239 euro.

Non mancano prodotti anche di altri brand, quali possono essere Reno6 Pro a 549 euro, Reno 8 Lite a 349 euro, Oppo A96 a 249 euro, Realme 9 a 279 euro, Realme 8 a 219 euro, Realme C25Y a 149 euro, TCL 30SE a 139 euro, Motorola Moto G32 a 199 euro e similari. Per ogni altro dettaglio in merito, consigliamo comunque di collegarsi al sito ufficiale.