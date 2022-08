Android: raccomodate tre applicazioni da non scaricare dal Play Store o come APK

Ad oggi avere uno smartphone Android rientra nella normalità, dato che i device con a bordo il robottino verde sono in netta maggioranza. La crescita di quest’incredibile OS è stata molto favorita anche dai produttori, i quali vi si sono appoggiati in molti.

Basti infatti pensare che iOS, rivale diretto, è presente solo sugli iPhone, per cui è impossibilitato a raggiungere tali cifre. Degno di nota è anche il market della piattaforma proprio di Google, meglio conosciuto come Play Store.

Android, ecco 3 applicazioni nascoste nel Play Store che non funzionano a dovere

Il noto store che tutti ormai conoscono, è davvero pieno di soluzioni interessanti tra applicazioni varie e giochi. Ovviamente tutti sono contenti di ciò che offre ma se ci concentriamo possiamo trovare tranquillamente qualcosa che non va.

Infatti, come dimostrano anche le opinioni degli utenti, il Play Store nasconde 3 applicazioni che in molti usano le quali sono dannose per lo smartphone.

La prima, a cui nessuno penserebbe mai, è sicuramente Facebook, applicazione usata in massa da tutti coloro che hanno uno smartphone. Questa non fa altro che risucchiare batteria al sistema, per cui sarebbe meglio utilizzare la meno dispendiosa versione Lite.

In seguito ecco subito una delle app “migliori” per la pulizia dello smartphone Android. Stiamo parlando di Clean Master, app che invece di tener pulito lo smartphone, lo danneggia chiudendo dei processi che servono al sistema. Questa inoltre in alcune situazioni finge solo di pulire il tutto.

Infine seguono tutte le app antivirus, le quali svolgono la stessa funzione negativa di Clean Master, ed inoltre consumano molta batteria e rallentano il sistema. Evitate dunque di scaricare queste app o magari disinstallatele subito.