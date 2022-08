Certamente la piattaforma Android ha rappresentato e rappresenta tutt’ora tanto per il mondo mobile e soprattutto per la tecnologia generale di oggi. Il noto sistema operativo ha portato tante novità nel mondo degli smartphone, dei tablet ed anche dei PC.

Più in particolare siamo di fronte al sistema operativo, ideato da Google, che risulta essere il più utilizzato al mondo. Ciò è normale, vista la quantità di produttori che ne hanno sposato il progetto. Inoltre il Play Store, market dell’OS, permette tante app e giochi per gli utenti.

Android non è sempre sicuro, ecco le 5 app da disinstallare dallo smartphone

La varietà di contenuti presenti proprio nel Play Store è infatti davvero molto vasta, anche se non tutto ciò che vedrete potrebbe essere buono. Infatti ci sono tante app che gli utenti installano sui propri smartphone credendo di avere il meglio, ma fidatevi: non è così.

Ci sono infatti 5 app che dovrete disinstallare subito, senza “sé” e senza “ma“. La prima è clamorosamente una delle più usate, ovvero Facebook. Quest’app, nonostante venga utilizzata da tutti gli utenti, rappresenta un vero e proprio guaio per la batteria, la quale si esaurisce molto prima rispetto ad uno smartphone senza l’app a bordo. Disinstallatela!

La seconda è Clean Master, applicazione che dovrebbe dedicarsi alla pulizia dello smartphone, che però viene eseguita in modo del tutto sommario. Infatti non fa tutto ciò che promette ed inoltre chiude spesso processi vitali per il dispositivo.

La terza tipologia di app da disinstallare è chiaramente quella che rappresenta le soluzioni per la torcia, le quali sono tutt’altro che quello che credete. Infatti, vista l’inutilità odierna, con i nuovi toggle appositi, è inutile installare app torcia, anche perchè chiedono autorizzazioni utili solo spiarvi. Ovviamente non in tutti i casi.

Al quarto posto ecco tutte le app che permettono il download gratuito di musica. Queste sono praticamente delle minacce continue, vista la mole enorme di abbonamenti che potreste attivare con un solo tocco. Inoltre, non dimenticate: scaricare mp3 dal web è illegale.

Al quinto posto ecco infine tutti gli antivirus, i quali, proprio come Clean Master non fanno altro che impallare il sistema operativo. Questo gode inoltre di protezioni interne che ad oggi risultano quasi invulnerabili. Noi ovviamente vi consigliamo di non andare su siti non verificati e di scaricare sempre contenuti dal Play Store, ma con attenzione.