WhatsApp rappresenta sempre la piattaforma di messaggistica più popolare in Italia e nel mondo. Proprio in virtù di questa popolarità indiscussa, gli hacker della rete continuano a mettere sotto torchio il servizio, con la proposta di una serie di truffe davvero pericolose. Trascorsa l’emergenza Covid, i malintenzionati della rete guardano ora al caro prezzi come strumento per mettere in atto le loro truffe su WhatsApp.

WhatsApp, le fake news sui coupon per la benzina

Nelle ultime settimane, attraverso gruppi o attraverso le famose catene, gli hacker stanno diffondendo messaggi in cui si sponsorizzano ipotetici buoni benzina. Non è raro leggere su WhatsApp conversazioni con la proposta di codici coupon dal valore di 100 euro per i rifornimenti di carburante su tutto il suolo italiano.

Come nelle precedenti occasioni, anche in questa circostanza, questi messaggi rappresentano delle vere e proprie truffe per gli italiani. Con l’appiglio del caro costi della benzina e con la finta promessa di codici sconto su WhatsApp, gli hacker vogliono indirizzare i lettori su un form in allegato ai messaggi. Questo form è da compilare in ogni sua parte.

L’obiettivo principale degli hacker, anche per mezzo di tali form, è quello di accedere ai dati personali del pubblico. Nel corso delle settimane i cybercriminali hanno messo a punto questa tecnica e non a caso gli episodi di furti d’identità online e di creazione di profili fasulli sono aumentati a dismisura. Per tale ragione, in caso di anomalia, gli utenti devono segnalare ai tecnici della chat ogni genere di messaggio sospetto.