WhatsApp: 3 funzioni spettacolari ma segrete, ecco come ottenerle gratis

Grandi novità e la voglia di spingere gli utenti ad utilizzare l’app come parte integrante della propria vita. Ci sono poi anche aggiornamenti e innovazioni continue. Questo è ciò che WhatsApp riesce a mettere al centro tutte le volte che si parla della sua piattaforma, unica ed inimitabile in tutto il panorama mobile.

Ieri è stata una brutta giornata per l’app più famosa del mondo, la quale è caduta in un down durato diverse ore e che ha creato non pochi disagi. Ora però parliamo di note liete: le funzioni che WhatsApp include al suo interno. Nonostante esistano vari competitori tra cui Telegram che pare andare a gonfie vele, l’app in verde gode di molte risorse. Esistono però funzioni e trucchi che spesso gli utenti non conoscono ma che dovrebbe tener presenti.

WhatsApp: 3 funzionalità di livello che potete avere con app di terze parti

E’ capitato più volte di incontrare sul nostro cammino alcune soluzioni che mai avremmo creduto possibili proprio riguardo a WhatsApp. Esistono infatti numerosi trucchi e funzioni che gli utenti non conoscono e che potrebbero tornare utili in qualsiasi momento.

Il primo trucco permette di recuperare i messaggi anche se li hanno cancellati dalla chat in comune. L’app da scaricare è WAMR e tiene conto di quanto registrato dalle notifiche in arrivo.

Il secondo trucco permette di passare inosservati ma leggendo ugualmente tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. L’app si chiama Unseen: niente ultimo accesso e niente stato “online“.

Il terzo trucco vi farà sapere quando un contatto entra ed esce di preciso da WhatsApp. Per avere tale possibilità vi basterà scaricare Whats Tracker.