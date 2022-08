Vivo V25 Pro sarà rilasciato tra soli pochi giorni. L’azienda ha già annunciato la data ufficiale nella quale si terrà l’evento di presentazione del nuovo smartphone. Tramite un breve video, Vivo comunica che il 17 agosto sarà rilasciato il suo V25 in India.

Lo smartphone non sarà disponibile in tutti Paesi. Vivo rilascerà il suo dispositivo soltanto in India, dove sarà possibile procedere con l’acquisto soltanto a fine mese. Non è chiaro se tra le intenzioni dell’azienda vi sia quella di immettere Vivo V25 Pro sul mercato globale.

Vivo V25 Pro: scheda tecnica e design dello smartphone che cambia colore!

Come confermato dall’azienda tramite il breve video pubblicato in rete, il nuovo Vivo V25 Pro potrebbe distinguersi per una particolare funzione che consentirà alla scocca posteriore di cambiare colore.

Lo smartphone sarà dotato di un pannello AMOLED curvo con da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. All’interno il dispositivo sarà dotato di un chip MediaTek Dimensity 1300 e una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida a 66W.

Sul retro del dispositivo è presente un comparto fotografico costituito da tre sensori, tra questi un sensore fotografico principale sarà da 64 megapixel. La parte frontale, invece, ospiterà un sensore da 32 megapixel.

Il costo di lancio non è ancora trapelato ufficialmente ma, molto probabilmente, l’azienda rilascerà il suo smartphone a un costo di circa 490,00 euro. Tutte le informazioni trapelate saranno senza alcun dubbio confermate durante l’evento di presentazione del 17 agosto. L’acquisto potrà essere effettuato entro la fine del mese nei punti vendita e online.