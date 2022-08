Unieuro: smartphone e smartwatch quasi a costo zero grazie alle nuove promo

Unieuro ha deciso di fare un bel regalo a tutti i suoi clienti con due campagne promozionali senza precedenti. Stiamo parlando di “Il vero fuoritutto continua” e dell’ormai famoso “Back to School”. L’elenco delle offerte proposte è immenso e ricco di opzioni tecnologiche, sarebbe un vero peccato lasciarci sfuggire un’occasione simile!

Unieuro: sono tornate “Il vero fuoritutto continua” e “Back to School”

Nella prima promozione di agosto, nonché “Il vero fuoritutto continua” rientrano auricolari ed orologi super tecnologici. Vediamo: Cuffie true wireless Redmi Buds 3 Lite nere e bianche in offerta a 24,99 euro anziché 29,99. Quelle di Sony WF-C500 nere in promo a 59,99 euro invece di 99,99. Il Huawei Watch Fit Mini oro a 59,99 euro anziché 99,99, l’Amazfit GTS 2 mini da 40 mm nero a 69,99 euro invece di 89,99. Il Fitbit Versa 3 da 40 mm nero scontato a 159,99 euro invece di 229,99.

Il Garmin Venu prezzato 219,90 euro al posto di 379,99. L’Apple Watch Series 3 da 38 mm grigio siderale con cinturino nero Sport in offerta a 189,99 euro invece di 229,99 e quello da 42 mm grigio siderale con cinturino nero Sport a 209,99 euro al posto di 259,99. Passando poi agli smartphone, che comprendono: iPhone 13 blu e rosa da 128 GB in promo a 789 euro invece di 939, e l’iPhone 13 Pro azzurro sierra, grafite e verde alpino da 128 GB in sconto a 1099 euro invece di 1189.

In Back to School invece Unieuro mette in promozione: Samsung Galaxy Chromebook Go N4500 con Intel Celeron N e 4 – 64 GB a 195,93 euro invece di 399,90, Acer Aspire 1 con Intel Celeron N e 4 – 128 GB a 199,99 euro invece di 359,90 e ASUS F515JA-EJ1879W con schermo da 15,6″, Intel Core i7 e 8 – 512 GB a 579,90 euro invece di 899,90. Ma anche

Acer Nitro 5 con Intel Core i7, GPY RTX 3060 e 16 GB – 1 TB in offerta a 1299 euro invece di 1799 (con rimborso di 350 euro), MacBook Air M2 da 256 GB grigio siderale in promo a 1479 euro invece di 1529 (con rimborso di 300 euro) nei colori Galassia, Mezzanotte e Argento.

Rimanendo sui pc, ci sono anche l’Apple iMac 24″ da 256 GB argento (versione 2021) a 1499 euro invece di 1719, il desktop HP Victus 15L con Intel Core i7 (12a Gen F) e 16 GB – 1 TB a 1236,75 euro anziché 1649 e l’HP M01-F2010nl con AMD Ryzen 5 e 16 – 512 GB a 524,93 euro invece di 699,90 (con rimborso di 100 euro).