Torna la Serie A e si consolida anche per questa stagione la partnership strategica tra DAZN e TIM. Gli utenti del provider italiano, sia coloro che hanno un piano per la telefonia mobile sia coloro che hanno un piano per la telefonia fissa, potranno accedere ai contenuti della pay tv sportiva a costi da vera occasione.

TIM e DAZN, la nuova proposta congiunta per la Serie A

L’offerta che contempla i contenuti di DAZN in casa TIM è sempre legata al servizio TIMvision. Per accedere alla Serie A, gli utenti dovranno scegliere il pacchetto Sport e Calcio di TIMvision.

Il costo di questo pacchetto è di 24,99 euro per i primi sei mesi, con successivi rinnovi impostati a 29,99 euro. Come sempre, non ci sarà alcun vincolo di contratto e gli utenti saranno liberi di disdire l’abbonamento in ogni momento.

Oltre a DAZN e all’esclusiva della Serie A, questo ticket garantisce agli utenti anche la visione della Champions League, grazie alla presenza di un ticket con Infinity+ e la visione di contenuti di intrattenimento con la stessa piattaforma TIMvision, ma anche con il servizio Discovery+.

Il prezzo proposto da TIM rappresenta un vero e proprio vantaggio per gli utenti. Rispetto ad una regolare sottoscrizione con DAZN, il cui costo mensile è pari a 29,99 euro, gli abbonati di TIM potranno risparmiare sino a 5 euro al mese. Considerato che con quest’offerta è garantito anche il ticket Plus di DAZN, i risparmi sui listini ufficiali della pay tv nei primi sei mesi arrivano sino a 15 euro.