Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti del 2022 ha messo in evidenza come la tecnologia sia importante anche nel settore militare. Infatti, gli USA hanno incominciato a capire che le innovazioni tecnologiche sono importanti tanto quanto avere una superiorità dal punto di vista militare.

Di conseguenza, dotare i soldati di tecnologie all’avanguardia anche in guerra, migliora di molto la loro capacità di comunicare e rilevare potenziali minacce, così da sconfiggere i nemici ancor prima di scovarli fisicamente. Col tempo, gli addestramenti militari stanno iniziando a viaggiare di pari passo con la tecnologia e questa è una priorità per le truppe americane

Tecnologia e guerra: l’uso della realtà aumentata per combattere

Le forze armate americane collaborano con l’industria privata per sviluppare delle innovazioni nel campo della realtà virtuale e aumentata. La prima consente di addestrarsi in un ambiente tridimensionale generato dal computer, in modo tale che l’utente possa esplorare anche qui; mentre, per la realtà aumentata, si unisce il mondo reale con oggetti o risorse virtuali.

Quindi, si può dire che si stanno utilizzando degli strumenti più avanzati rispetto ai simulatori virtuali del passato e ora le forze armate stanno impiegando un addestramento di realtà mista che utilizza sia la realtà virtuale che quella aumentata per ricreare nuovi ambienti.

Ecco spiegati di seguito i vantaggi della realtà aumentata: