La parola “smishing” deriva dalla combinazione di “SMS” e “phishing“, la pratica di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso comunicazioni ingannevoli.

Come le e-mail di phishing, i messaggi di smishing sono truffe che mirano a manipolare le persone affinché consegnino dati sensibili come numeri di previdenza sociale, numeri di carte di credito e password. Si basano sul convincerti che il mittente è una fonte affidabile e che è necessaria un’azione urgente per risolvere un problema o scongiurare una minaccia.

Ad esempio, potresti ricevere quello che sembra un SMS da un’azienda con cui fai affari, come la tua banca, un provider di telefonia mobile o un servizio tecnologico come Netflix o PayPal. Gli sms spessp ffermano che il tuo account è scaduto o è stato bloccato con qualche pretesto, per questo devi fornire informazioni personali o fare clic su un collegamento per riattivarlo. Ciò offre ai truffatori i mezzi per rubare i tuoi soldi o la tua identità o per infettare il tuo dispositivo tramite malware.

In aumento rispetto al 2021

Un messaggio di truffa potrebbe anche affermare che hai vinto un premio alla lotteria o una carta regalo. Potrebbe sembrare un avviso di un’agenzia governativa come la previdenza sociale o l’IRS o un collegamento a una fattura falsa o a un avviso di annullamento per un prodotto o servizio acquistato.

La pandemia di coronavirus ha scatenato una serie di nuovi schemi, secondo la Federal Communications Commission (FCC) e la Federal Trade Commission (FTC).

I più comuni di tutti sono i messaggi presumibilmente provenienti da Amazon e FedEx. Le truffe hanno rappresentato più di un quarto dei messaggi di spam nel 2021, secondo un rapporto del febbraio 2022 di Robokiller.

Sono stati inviati più di 87,8 miliardi di messaggi fraudolenti nel 2021, con un aumento del 58% rispetto all’anno precedente.