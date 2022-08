Una terribile notizia colpisce gli utenti che da tempo immemore fruivano dei voli low-cost messi a disposizione da Ryanair, quanti di voi sono riusciti ad accaparrarsi una tariffa shock da soli 0,99 o 9,99 euro, per un volo di andata/ritorno? i tempi sembrano essere maturi, la novità non vi renderà felici.

Come ben sapete, il periodo che stiamo attraversando è tutt’altro che florido in termini sopratutto di costi gestionali, legati al caro carburante o più semplicemente al caro energia in generale. Le cause, che ovviamente stanno colpendo anche noi in Italia, sono perlopiù legate alla guerra in Ucraina, sebbene siano in molti a credere che alle spalle vi sia una profonda speculazione da parte di alcune realtà.

Ryanair shock: ecco la notizia inaspettata

La stessa Ryanair, da tempo pioniera dei voli low cost, è stata duramente colpita dall’inflazione, la naturale conseguenza delle cause appena elencate, tanto che O’Leary, amministratore delegato dell’azienda, ha confermato che “molto probabilmente non ci saranno più voli a 10 euro, la nostra tariffa media dello scorso anno era sui 40 euro, e per i prossimi 5 anni andremo verso i 50 euro“.

“Le nostre tariffe“, prosegue lo stesso O’Leary, “promozionali superscontate, quelle a 1 euro, 0,99 euro o 9,99 euro, penso che non si vedranno per anni”. Non tutto è perduto, in quanto comunque viene lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità di avere milioni di posti a 19,99, 24,99 o 29,99 euro, anche nei prossimi anni, ovviamente in via limitata.