La maggior parte delle persone ha bisogno di circa 600 GB di dati al mese per la propria connessione Internet domestica. Ciò ti fornisce dati sufficienti per guardare film in streaming, giocare online e partecipare a chiamate in videoconferenza.

Sebbene molti provider Internet offrano dati illimitati, i limiti di dati sono ancora comuni. Di solito i provider Internet offrono circa 150 GB di dati al mese, sebbene alcuni provider come Vodafone, Tim, Windtre e altri siano stati leggermente più generosi. Questa cifra di solito è abbastanza per la maggior parte delle persone, ma il superamento del limite comporta addebiti in eccesso o velocità ridotte, che ti costano tempo e denaro.

Ottieni dati illimitati per evitare di superare il limite di dati

Prima di andare oltre, eliminiamo questo punto: il modo migliore per assicurarti di avere tutti i dati di cui hai bisogno è ottenere un piano Internet con dati illimitati.

I dati illimitati sono utili se trascorri molto tempo in attività online che consumano molti GB, come lo streaming di video e il download di file di grandi dimensioni.

I dati illimitati sono utili anche per gli utenti che condividono il Wi-Fi con molti coinquilini o familiari. Pensa ai dati come al cibo: più persone hai sul tuo Wi-Fi, più dati consumi complessivamente.

Dati illimitati significa che puoi usare Internet quanto vuoi, tutto il mese senza conseguenze (beh, almeno dal tuo ISP). Di solito puoi ottenere dati illimitati dai provider di Internet in fibra. Alcuni provider via cavo e DSL offrono anche piani illimitati e quelli che spesso non hanno un’opzione illimitata prevedono un canone mensile aggiuntivo.