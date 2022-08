Postepay prosciugate da una truffa che arriva tramite messaggio nelle e-mail

Avere paura delle truffe è legittimo, soprattutto in un mondo dove qualcuno non ha altre intenzione che fregare il prossimo. Ad essere spesso obiettivo di tale pratica sono gli utenti proprietari di una Postepay, carta di Poste Italiane che granatiere fortunatamente una sicurezza fuori dal comune.

L’azienda infatti non permette alle truffe di penetrare autonomamente all’interno dei suoi sistemi, se non con l’autorizzazione in consapevole degli utenti stessi. I tentativi di phishing servono proprio a questo, ovvero ad istaurare la mente delle persone la convinzione che bisogni reinserire i dati. Compiuti questi passi, ovviamente si concederà il via libera allo svuotamento del proprio conto corrente.

Postepay: arriva la nuova truffa che usa il nome della banca per imbrogliare gli utenti, bisogna stare molto attenti

Egregio Cliente di Poste Italiane,

Siamo spiacenti di informarla che abbiamo deciso di sospendere le sue operazioni sul sito delle

Poste visto che lei ha ignorato la precedente richiesta di confermare la sua identità.

Per poter riutilizzare la sua carta Postepay / Conto Bancoposta, si prega di confermare

immediatamente le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro

sito nella sezione dedicata alle verifiche.

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di effettuare:

Effettuare prelievi al bancomat o su POS.

Effettuare ricariche, bonifici ed operazioni di PostaGiro.

Effettuare pagamenti online o su POS.

Ci dispiace per il disagio arrecato!