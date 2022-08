PayPal prosciugato con un messaggio phishing: ecco come evitare

Le truffe si fanno largo anche in quelli ambienti dove gli utenti credevano non potessero mai arrivare. PayPal è uno dei colossi che le persone credevano inviolabile ed infatti tale è rimasto. Un messaggio però è bastato a fregare tutti.

PayPal: se vi trovate di fronte questo nuovo messaggio nelle e-mail, non credeteci assolutamente

Il messaggio qui sotto è stato segnalato da alcuni utenti, i quali infatti ci sarebbero cascati. La truffa in realtà finge in un primo momento di aiutare gli utenti, i quali però non possono sapere di incappare in un tentativo di phishing. Ecco il messaggio in questione per filo e per segno:

Il team di sicurezza di PayPal ha notato attività insolite relative al tuo conto PayPal. Questa attività è associata al deposito su bet365.com utilizzando il tuo conto PayPal.

Per ulteriori indagini, il team di sicurezza di PayPal ha dovuto sospendere la tua richiesta per la transazione ed estendere il pagamento con un ritardo di 48 ore.

Se eri il proprietario di questa richiesta di pagamento, non fare nulla e ignora questo messaggio.

PayPal autorizzerà automaticamente la transazione dopo 48 ore, quindi non dovresti preoccuparti.

In caso contrario, se non hai effettuato questo trasferimento, segui i passaggi seguenti per annullare la transazione e richiedere immediatamente il rimborso.

PayPal ti richiederà di verificare la tua identità per garantire che tu abbia bisogno del rimborso del denaro e non di qualcun altro.

Si prega di completare la richiesta di rimborso facendo clic sul collegamento sottostante.

Accedi al tuo conto PayPal