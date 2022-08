L’estate rappresenta indubbiamente il momento ideale per rinnovare la propria casa, le ferie dall’ufficio e le temperature più miti, possono spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti con l’obiettivo di migliorare il proprio stile di vita. In nostro aiuto accorre Leroy Merlin, con una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere.

Diffusa in 14 regioni del nostro paese, Leroy Merlin è una catena francese che include al proprio interno una grandissima varietà di prodotti, provenienti da circa l’80% dei fornitori disponibili, il cui obiettivo sarebbe di espandersi ancora di più nella penisola, con la conseguente apertura di altri 15 punti vendita (le location non sono ancora state annunciate, ma ciò porterebbe alla creazione di altri 2000 posti di lavoro).

Leroy Merlin: quali sono gli sconti

Essendo un’azienda con un catalogo molto ampio di prodotti, sono tantissime le promozioni su cui gli utenti possono effettivamente fare affidamento per risparmiare al massimo. Una riduzione minima del 10% è stata applicata su tutti i mobili e la rubinetteria per il bagno, per salire poi al 30% sull’acquisto di nuovi condizionatori, oppure un 35% in meno sull’acquisto di arredi per il giardino.

Un’offerta sicuramente da non perdere va a toccare le porte ed i pavimenti, con riduzioni fino al 50%, attive in questo caso fino al 20 settembre, quindi con tutto il tempo del mondo per decidere il da farsi al rientro delle vacanze. In ultimo, segnaliamo fino al 12 settembre, un’ottima serie di sconti mirata sui prodotti legati al garage. Tutto è visibile direttamente sul sito ufficiale di Leroy Merlin.