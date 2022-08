Il presunto aumento dei costi di iPhone 14 sta facendo storcere il naso anche agli appassionati. Tra gli aggiornamenti previsti e anticipati da leaker ed esperti si è parlato anche del possibile rincaro di ben 100,00 dollari su alcuni dei nuovi melafonini. Stando alle ultime notizie, però, Apple potrebbe non modificare il costo dei suoi iPhone 14 Pro.

iPhone 14: ecco il costo dei modelli Pro e Pro Max!

I dispositivi Apple in arrivo il prossimo mese potrebbero essere disponibili all’acquisto a dei costi esorbitanti, Apple Watch Series 8 Pro potrebbe addirittura essere rilasciato a un costo pari a quello di un iPhone 13 Pro. I melafonini di ultima generazione, invece, saranno presentati a dei prezzi superiori rispetto a quelli della serie precedente.

Secondo quanto sostenuto dal portale PhoneArena.com, però, i modelli Pro e Pro Max non vedranno alcun rincaro per motivi che riguardano i nuovi tagli di memoria pensati dal colosso.

Apple potrebbe infatti proporre i due modelli di iPhone 14 Pro e Pro Max in tre tagli differenti: 256 GB, 512 GB e 1 TB. I top di gamma, quindi, saranno disponibili a partire da una versione base da 256 GB e non da 128 GB come avvenuto lo scorso anno con iPhone 13 Pro. Nonostante ciò Apple potrebbe proporre i suoi nuovi iPhone rispettivamente a un costo di 1099,00 e 1199,00 dollari. La cifra corrisponde al costo di lancio di iPhone 13 Pro e Pro Max nelle opzioni da 256 GB.

Dunque, in fin dei conti il rincaro attuato dalla Mela morsicata coinvolgerebbe soltanto le varianti base, che potrebbero essere rilasciate a un costo di 799,00 dollari e 899,00 dollari.