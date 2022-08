Iliad mette in campo le migliori tariffe sul fronte della telefonia mobile ed anche della telefonia fissa. Da qualche mese, il gestore francese ha ufficializzato il suo impegno anche in questo strategico settore delle telecomunicazioni, con le prime proposte relative alla Fibra ottica.

Iliad, costi, consumi e tariffe per la Fibra ottica in Italia

Gli utenti che decidono di attivare una delle offerte per la Fibra ottica di Iliad possono attivare delle tariffe che prevedono costi da vero e proprio ribasso e soglie di consumo molto elevate, all’insegna della massima convenienza. Anche per la Fibra ottica il gestore prevede quindi i costi più bassi di sempre.

La tariffa più conveniente per i clienti che attivano la Fibra ottica è la Iliad Box. I clienti che attivano quest’offerta si troveranno a pagare un costo mensile pari a 15,99 euro. Il ticket dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti con connessione senza limiti sino a 4 Gbps.

Il prezzo di 15,99 euro ogni mese rappresenta un’occasione speciale per i clienti di Iliad. Questa tariffa scontata è infatti a disposizione di tutti coloro che hanno contestualmente attivato anche una promozione ricaricabile. In caso contrario, il prezzo dell’offerta per la Fibra ottica di Iliad sale alla sua quota standard di 23,99 euro al mese.

In tutte e due le circostanza i clienti dovranno aggiungere al costo di attivazione anche un extra pari a 39,99 euro. Questo costo extra è necessario per sottoscrivere in prima battuta l’iniziativa Iliad Box. Per l’attivazione della rete saranno necessari sino a tre giorni lavorativi.