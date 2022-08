Lo sviluppatore di Hogwarts Legacy, Avalanche Software, ha provato tutto il possibile per anticipare la data di uscita del loro capolavoro, ma senza successo. In effetti, la Warner Bros. Interactive Entertainment ha deciso di anticipare la data di uscita del gioco, ma almeno ora ha una finestra di lancio definita. Il 10 febbraio sarà disponibile per personal computer, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. La data di rilascio di Switch sarà annunciata ad un certo punto nel prossimo futuro, il che indica che la versione vedrà un altro ritardo.

Il tweet dell’account di Hogwarts Legacy recita: “Il team è lieto che tu possa giocare, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per offrire la migliore esperienza di gioco possibile”. Il tweet è stato pubblicato sull’account Hogwarts Legacy. Alla fine del 2020, il gioco è stato ufficialmente rivelato e la sua uscita era prevista per l’anno successivo. L’uscita di Hogwarts Legacy era originariamente prevista per il 2022, tuttavia la Warner Bros. in seguito ha dichiarato che debutterà durante le festività natalizie. Nonostante questo, ha annunciato l’ennesimo ritardo nel gioco.

Hogwarts Legacy è stato posticipato al 2023

Anche se si svolge nell’universo di Harry Potter, il gioco di ruolo d’azione Hogwarts Legacy si svolge molto prima che il ragazzo che realmente esistesse. Dovrai frequentare le lezioni alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts oltre a creare pozioni, imparare incantesimi, addomesticare creature selvagge e imparare a lanciare incantesimi. Abbastanza sorprendentemente, dovrai mettere tutto ciò che hai imparato a usare insieme per proteggerti dai tuoi nemici.