Se volevi eseguire una ricerca inversa di immagini su Google utilizzando un’immagine, tutto ciò che dovevi fare in passato era fare clic con il pulsante destro del mouse sull’immagine e quindi cercare ciò che stavi cercando. In questi giorni, sembra che Google stia rendendo più difficile l’accesso allo strumento sostituendolo con Google Lens, che è un modo “più intelligente” per cercare le foto. Questa modifica ha l’effetto di rendere più difficile l’accesso alla funzionalità.

Ma se pensavi di poter semplicemente andare su Google Immagini e condurre lì la tua ricerca, come riportato da 9to5Google, Google ha recentemente aggiunto un’icona “Lente” che può essere trovata nel mezzo della ricerca vocale e delle icone della lente d’ingrandimento. Questa icona consente agli utenti di effettuare ricerche di immagini senza dover pronunciare le loro domande. Se fai clic su di esso, vedrai il testo “Cerca qualsiasi immagine con Google Lens” e potrai iniziare la ricerca trascinando e rilasciando un’immagine nella casella.

Google, l’opzione è stata rimossa

Ciò indica che se dovessi utilizzare questa funzione, Google proverebbe a utilizzare Lens per cercare fotografie piuttosto che l’approccio utilizzato in precedenza. Ciò è accettabile in alcune circostanze poiché, come accennato in precedenza, Google Lens è progettato per essere una versione “più intelligente” della ricerca tramite immagini ed è inteso per essere più contestuale. Tuttavia, possiamo immaginare che ci siano circostanze in cui ciò non funzionerà altrettanto bene.

Facendo un ulteriore passo avanti, ogni volta che esegui una ricerca utilizzando Lens, c’è un passaggio aggiuntivo che dovrai completare sotto forma di fare clic sul collegamento “Trova sorgente immagine”. Ciò è dovuto ai recenti cambiamenti. Non è una preoccupazione enorme, ma per le persone che sono abituate al vecchio metodo, dovranno prendere in considerazione le procedure aggiuntive incluse nel nuovo metodo.

Sembra che l’opzione che consentiva agli utenti di disabilitare la funzionalità di ricerca quando si utilizza Google Lens facendo clic con il pulsante destro del mouse sia stata rimossa. In precedenza, gli utenti avevano la possibilità di farlo.