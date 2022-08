Google Play: offerte gratis 29 app a pagamento dello store, ecco la lista

Il Play Store di Google ha la soluzione giusta: oggi alcuni titoli a pagamento sono diventati gratis. Gli utenti quindi potranno approfittarne scegliendo quello che fa per loro.

La promozione durerà ancora per pochi giorni per cui il nostro consiglio, soprattutto dopo quando visto durante le scorse settimane, è quello di approfittare subito per non restare a mani vuote.

Android e Play Store: gli utenti sfruttano la promo Google Play che oggi prevede tanti titoli a pagamento gratis

Quando si parla di promozioni, il mondo Android risulta forse uno dei più attenti ai desideri dei suoi clienti. Gli utenti del robottino verde infatti oggi avranno dalla loro parte Google Play e ovviamente lo store ufficiale. Ci sono infatti titoli a pagamento gratis da scaricare solo oggi direttamente dalla lista sottostante.