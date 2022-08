Esselunga: sconti così non li avete mai visti da nessuna parte

Agosto è il mese dei saldi e la grande catena Esselunga ha deciso di allinearsi ai bassissimi prezzi del mercato. Per questa ragione, se avete bisogno di fare una mega spesa, vi converrà farla subito. Il risparmio è assicurato, parola nostra!

Esselunga: gli sconti folli sul volantino della settimana

La grande catena è conosciuta da tutti per via della sua vasta scelta in ogni settore, da quello della tecnologia, per non parlare di quello alimentare e della cosmesi. Insomma, una volta entrati nell’immenso store, non si uscirà senza aver speso almeno 50 euro!

Avete bisogno di uno smartphone? Ci pensa Esselunga. Necessitate dell’acquisto di alcuni ingredienti per fare un dolce dell’ultimo minuto? C’è Esselunga! Per questa settimana la catena di supermercati ha messo a disposizione dei suoi clienti una variegata scelta di dispositivi come per esempio il mitico smartphone Oppo A54s, attualmente alla modica cifra di 169 euro. Nello specifico è possibile acquistare il dispositivo nella sua variante da 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). D’altronde si sa, quest’ultima ha un ruolo piuttosto importante nel 2022 per via delle tante foto e video che ogni giorno effetuiamo.

Parlando delle caratteristiche di tale smartphone, vediamo: un display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel, certificazione IPX4, chip NFC per i pagamenti mobile, batteria da 5000mAh (con autonomia ben superiore alla media), sensore inserito appositamente per le impronte digitali sul tasto di accensione, e ColorOS 11.

Se volete fare acquisti di diverso genere, vi consigliamo di andare sul volantino online Esselunga.