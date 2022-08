Il miliardario Elon Musk ha fatto un riferimento criptico ai suoi potenziali piani per lanciare la propria piattaforma di social media martedì sera, a seconda dell’esito della sua battaglia legale da 44 miliardi di dollari con Twitter.

Musk, che sta tentando di ritirarsi dal suo accordo per l’acquisto di Twitter a causa delle preoccupazioni per i bot spam, ha affrontato la possibilità in risposta a una domanda diretta da uno dei suoi follower.

“Hai pensato di creare la tua piattaforma social?” ha chiesto l’account Twitter Tesla Owners Silicon Valley. “X.com“, ha risposto Musk.

Il CEO di Tesla non ha fornito ulteriori informazioni sul sito web o su cosa intendesse.

“X.com” era il nome di dominio associato a una startup di servizi finanziari che Musk ha fondato che alla fine si è fusa con PayPal. Nel 2017, Musk ha riacquistato il nome di dominio X.com da PayPal e ha annunciato di aver rilanciato il sito, che al momento è vuoto ad eccezione di una singola X nell’angolo in alto a sinistra.

Lo scambio è avvenuto poco dopo che i documenti della SEC hanno rivelato che Musk aveva venduto azioni Tesla per un valore di 6,9 miliardi di dollari negli ultimi giorni. Musk ha affermato che le transazioni avevano lo scopo di proteggere dalla necessità di condurre una “svendita” nel caso in cui alla fine fosse costretto ad acquistare Twitter nei termini originali.

Nell’eventualità (si spera improbabile) che Twitter costringa a chiudere questo accordo e alcuni partner azionari non arrivino, è importante evitare una vendita di emergenza delle azioni Tesla.

Musk ha specificato che non stava pianificando ulteriori vendite di azioni Tesla e prevedeva di acquistare più azioni delle aziende di auto elettriche se fosse uscito con successo dall’accordo su Twitter.

Il processo per determinare l’esito della battaglia di Musk con Twitter si svolgerà presso la Delaware Chancery Court a partire dal 17 ottobre.

Tutto si deciderà dopo la battaglia legale

Twitter sta cercando di costringere Musk ad acquistare la società per 44 miliardi di dollari su ordine del tribunale, mentre il team del miliardario ha sostenuto che l’accordo di fusione dovrebbe essere annullato perché ha ricevuto informazioni errate su account falsi all’interno della base di utenti di Twitter.

Nel frattempo, il team legale di Musk ha contrattaccato Twitter, accusando la società di frode e violazione del contratto.

Nella sua denuncia presentata a luglio, Twitter ha notato che Musk aveva suggerito di poter formare una piattaforma di social media rivale verso la fine di marzo di quest’anno, accumulando silenziosamente una quota di proprietà del 9,1% nella società.

“Nel frattempo, il 26 marzo 2022, Musk ha parlato con due direttori di Twitter, Jack Dorsey ed Egon Durban, del futuro dei social media e della prospettiva che Musk si unisca al consiglio di Twitter“, si legge nella denuncia.

“Subito dopo, Musk ha detto al CEO di Twitter Parag Agrawal e al presidente del consiglio di amministrazione di Twitter Bret Taylor che aveva in mente tre opzioni relative a Twitter: entrare nel suo consiglio, rendere l’azienda privata o avviare un concorrente“, ha aggiunto la denuncia.