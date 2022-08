Disney+ è pronta ad introdurre una novità importante, prima di tutto negli Stati Uniti, poi forse anche nel resto del mondo, che potrebbe però non piacere a tutti gli utenti. Ma in cosa consiste?

Dopo essere diventato il servizio di streaming con più utenti attivi nel mondo, superando Netflix (in caduta libera negli ultimi mesi), Disney+ ha annunciato una importante novità a partire dall’8 dicembre, con attivazione momentanea solamente negli states. Si parla infatti di una modifica ai piani tariffari, o meglio di una variazione del costo degli abbonamenti, con l’introduzione della variante con pubblicità.

Disney+: in arrivo una brutta notizia

I prezzi annunciati da Disney+ partono da 7,99 dollari al mese per la variante con pubblicità, per salire a 10,99 dollari senza pubblicità, oppure in bundle a 9,99 e 12,99 dollari, rispettivamente con e senza pubblicità.

La notizia da un lato è positiva, in quanto parrebbe voler aprire l’accesso ad un maggiore quantitativo di utenti, dall’altro invece potrebbe essere negativa, poiché a tutti gli effetti si registra un aumento del prezzo di vendita dell’abbonamento base.

Non dimenticatevi, infatti, che al giorno d’oggi gli americani pagano 7,99 dollari al mese per la variante senza pubblicità, da Dicembre lo stesso prezzo prevede la visione anche di stacchi pubblicitari. Nulla di trascendentale, né di impossibile, ma che allo stesso potrebbe causare non pochi problemi o difficoltà nell’utente che si vuole semplicemente godere le proprie serie TV preferite in santa pace, pagando come sempre il medesimo servizio.