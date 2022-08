Conad è impazzita, in questi giorni di metà Agosto l’azienda ha lanciato un volantino che la vede offrire all’utente la possibilità di mettere le mani su prodotti di buon livello, a prezzi imbattibili.

Gli sconti che andremo a raccontarvi sono da considerarsi validi in esclusiva nei negozi fisici, dovete infatti ricordare che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale, ma sarà possibile accedervi indistintamente dalla regione di appartenenza (entro la data di scadenza della campagna).

Conad: le offerte vi lasceranno a bocca aperta

Conad fa risparmiare moltissimo tutti i consumatori, con il lancio di un volantino molto speciale, arricchito da prezzi decisamente bassi e concorrenziali. La tecnologia coinvolta nell’odierna campagna non poteva essere di livello troppo elevato, di conseguenza parliamo di prodotti relativamente economici, in vendita a cifre addirittura inferiori ai 5 euro.

Questo è il caso della confezione di pile stilo AA o AAA (sono 10 unità per scatola), disponibile a soli 3,99 euro, indipendentemente dalla variante selezionata. Volendo invece approfondire la conoscenza del volantino, scopriamo l’esistenza anche di una serie di batterie per auto, proposte a cifre decisamente ridotte; il modello in questione è l’ExtraPower, disponibile nella variante da 45Ah, in vendita proprio a soli 39 euro.

Nel volantino si trovano anche altri modelli, sempre dello stesso brand, corrispondenti fino ad un massimo di 80Ah, il cui prezzo comunque è di ben 74 euro, sicuramente inferiore rispetto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.