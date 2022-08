La berlina elettrica Audi A6 E-Tron è ancora in fase di sviluppo, ma è apparso un video che mostra alcune informazioni in anteprima mondiale.

L’A6 E-Tron ha una forte somiglianza con il concept della quattro porte. Presenti alcune piccole modifiche come le dimensioni della parte inferiore dei fari divisi. Le prese d’aria negli angoli sono meno prominenti sulla versione stradale. L’apertura trapezoidale al centro della fascia inferiore è più grande.

La somiglianza con il concept Audi A6 E-Tron è più evidente osservando i veicoli di profilo. La linea del tetto è più elegante ed ha una forma ad arco che scorre verso un ponte posteriore più corto. Le specifiche sono difficili da vedere a causa del camuffamento, ma sembra esserci una linea lungo i fianchi.

Fonte: @CarSpymedia

Informazioni su motore e piattaforma

L’A6 E-Tron è stata sviluppata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE). Non abbiamo ancora informazioni sul motore. Il concept prevedeva un motore elettrico che alimenta ciascun asse con una potenza totale di 470 cavalli (350 kilowatt) e 800 Newton-metri. Audi stima che questo sia sufficiente per raggiungere 100 chilometri orari in meno di 4,0 secondi.

Anche la batteria del modello di serie è un mistero. Il concept ha un pacchetto da 100 kilowattora che offre un’autonomia stimata di oltre 700 chilometri come dichiarato nel test WLTP. Il sistema di ricarica rapida funziona fino a 270 kilowatt, il che significa se caricata per 10 minuti può fornire fino a 300 chilometri di autonomia.

La A6 E-Tron dovrebbe debuttare entro la fine dell’anno e si unirebbe alla gamma Audi con il modello 2024. È in arrivo anche una versione station wagon, ma questa potrebbe non essere in vendita negli Stati Uniti.