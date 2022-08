Sky continua ad aprirsi ad altre piattaforme, integrando la visualizzazione di altre reti nel proprio decoder Sky Q. Dopo aver concordato con DAZN nei giorni scorsi, ora tocca anche a RaiPlay, che farà la sua prima comparsa su Sky Q. Ciò significa, in pratica, che ora è possibile guardare su Sky Q on demand un’enorme quantità di contenuti aggiuntivi.

RaiPlay, infatti, è la piattaforma di streaming Rai che permette di accedere a migliaia e migliaia di film e fantasy prodotti da Ray (e non solo). Come quando si accede a RaiPlay da altri dispositivi, anche su Sky Q è necessario accedere alla piattaforma Rai per l’accesso completo ai contenuti.

Con l’arrivo di RaiPlay su Sky Q, l’offerta Sky è diventata ancora più completa, con le app Disney+, Discovery+, Netflix, Amazon Prime Video, Apple+, Mediaset Play e persino DAZN in arrivo da pochi giorni.

Cosa trasmette RaiPlay

Ray Play Rai è una piattaforma di streaming che trasmette contenuti live e on-demand. In totale, possiamo vedere 15 canali Rai:

Rai 1

Rai2

Rai 3

Rai 4

Rai5

Rai Premium

Storia della Rai

Rai Yoyo

Rai News 24

Rai Sport Plus HD

Rai Play

Rai Play 3

Per l’accesso completo a tutti i canali non è necessario dimostrare di aver pagato il canone Rai, ma è necessario aprire un profilo inserendo la tua email.

“Con l’accordo Sky arricchisce il numero di app accessibili tramite Sky Q, che si conferma un punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico luogo, tutti i contenuti Sky e le principali app di streaming“. così ha commentato l’accordo tra Sky e Rai, l’amministratore delegato di Sky, Andrea Doilio.

Gli fa eco l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fortez: “Attraverso l’accordo con Sky Italia, la società di servizio pubblico potrà presentare i propri programmi radiofonici a un maggior numero di utenti e arricchire l’offerta multimediale della televisione italiana.“.