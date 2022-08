Amazon Prime Video riprende la sua stagione con alcune tra le esclusive più attese come il ritorno della Champions League o l’imminente serie tv colossal, The Lord of the Rings. Al netto di queste esclusive, che oltre alla Champions League ed alle grandi produzioni hollywoodiane, prevedono altre migliaia di film, serie tv e documentari, Amazon a breve aumenterà i suoi costi mensili.

Amazon Prime Video, come attivare il servizio a costo zero

Il costo di una sottoscrizione ad Amazon Prime Video salirà sino a 49,99 euro su base annuale con l’opzione di un pagamento mensile pari a 4,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza degli altri di altre piattaforme, però, gli utenti che scelgono la sottoscrizione a Prime Video potranno ancora beneficiare di un mese a costo zero.

Per tutti i nuovi abbonati, infatti, il colosso americano propone il periodo di prova con l’assenza di un vero e proprio vincolo formale. Gli utenti avranno quindi la possibilità di provare i servizi di Prime Video, inclusa la spedizione a costo zero per i prodotti ecommerce, e successivamente scegliere se restare abbonati ad i costi di cui prima o se disdire senza alcun impegno.

Una seconda alternativa per ottenere Prime Video a costo zero è dettata da Vodafone. Gli utenti possono attivare il servizio gratis nell’ottica delle iniziative legate alla Vodafone TV. Con un costo di soli 5 euro al mese, oltre alle altre esclusive di Vodafone TV, gli utenti del provider inglese si assicurano tutti i contenuti di Amazon Prime Video per almeno dodici mesi.