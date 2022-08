Google ha fatto un annuncio che i consumatori apprezzeranno, durante l’evento Unpacked di Samsung, che ha esposto il mondo agli ultimi telefoni pieghevoli e alla prossima iterazione dei suoi smartwatch basati su Wear OS. Quelli con un orologio basato su Wear OS potranno accedere e utilizzare l’app Google Maps per la navigazione anche se non hanno il telefono con sé entro la fine dell’anno.

Google afferma che una volta incorporata questa funzionalità nel sistema operativo, gli utenti potranno fare una corsa o un giro in bicicletta, lasciare il telefono a casa e continuare a utilizzare gli strumenti di navigazione di YouTube. Sebbene non tutti gli orologi Wear OS dispongano di questa funzionalità, Google non ha nominato alcun segnatempo specifico o versioni di Wear OS che la otterranno.

Wear OS, la nuova funzione è in arrivo

Tuttavia, poiché questa notizia è stata fatta durante il lancio formale della linea Galaxy Watch 5, puoi scommettere che gli utenti che acquisteranno quei smartwatch saranno i primi a provarloi. Non è inoltre chiaro se la tecnologia limiterà la funzionalità ai modelli che supportano LTE, anche se sembra plausibile.

Google e Samsung hanno collaborato l’anno scorso per integrare il sistema operativo interno Tizen, che è stato utilizzato sul Galaxy Watch sin dal suo inizio nel 2018, con Wear OS. Il software combinato, attualmente noto come Wear OS, consente alle app di aprirsi più velocemente, consente alle batterie di durare più a lungo e fornisce più app e quadranti.

Sebbene il team di Mountain View non abbia specificato quali orologi avranno questa funzione di Google Maps, si dovrebbe credere che anche il Google Pixel Watch iniziale, che uscirà questo autunno, avrà la stessa capacità. Attualmente, un utente Wear OS deve avere il suo telefono nelle vicinanze per accedere alla navigazione dall’app Google Maps.