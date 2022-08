Proprio lo scorso 10 agosto 2022, come ben saprete, il colosso sud coreano Samsung ha presentato la nuova serie di dispositivi, quali Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Buds e anche Galaxy Watch 5.

Di quest’ultimi il colosso ha già aperto i pre ordini. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le spedizioni previste.

Samsung apre i pre ordini di Galaxy Watch 5

Ecco la dichiarazione di TM Roh, Presidente e Head della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics: “Puntiamo a offrire alla nostra community Galaxy Watch gli strumenti, i dati e le risorse necessari non solo per avere un quadro generale più chiaro del proprio stato di salute e benessere, ma anche per accompagnarli in questo viaggio. Il rivoluzionario sensore Samsung BioActive ci consente di offrire agli utenti un quadro estremamente completo e ricco di insight sul loro stato di salute.”

I due dispositivi sono disponibili con quadranti di dimensione 44 mm o 40 mm per Galaxy Watch5, e di 45 mm per Galaxy Watch5 Pro. Dal punto di vista dell’hardware, entrambi i dispositivi montano un processore Exynos W920 dual core da 1,18 GHz, una memoria RAM da 1,5 GB e una memoria interna da 16 GB. La batteria ha una capacità di, rispettivamente, 410 mAh e 284 mAh per i due modelli, grande e piccolo, di Galaxy Watch5, e di 590mAh per Galaxy Watch5 Pro.

La nuova serie di wearable di casa Samsung, è dotata del sensore Samsung BioActive, in grado di effettuare rilevazioni di vari parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e i livelli di stress. Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro sono preordinabili in Italia a partire dal 10 Agosto 2022, e saranno disponibili nei negozi a partire dal 26 Agosto 2022. Galaxy Watch5 è disponibile a partire da 299 euro per le versioni Bluetooth e 349 euro per i modelli LTE, Galaxy Watch5 Pro è disponibile, nei colori Black Titanium e Gray Titanium, a partire da 499 euro per la verisone Bluetooth e 549 euro per i modelli LTE.