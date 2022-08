Una Postepay possiede tutti i protocolli di sicurezza necessari a rendere gli utenti sicuri di avere a che fare con una carta blindata. Le truffe infatti non possono penetrare se non siete voi a dare l’accesso, e questo purtroppo capita molto spesso.

I vari tentativi di phishing che arrivano tramite e-mail e tramite le varie chat riescono spesso a fare breccia negli utenti più ingenui. A questi viene fatto credere di non avere più i dati necessari in filiale proprio per convincerli a reinserire il tutto. Una volta fatto questo, ecco che ci sarà il libero accesso per i truffatori al vostro conto.

Postepay: ci sono delle linee guida per evitare di essere truffati