PosteMobile prova a catturare più pubblico possibile, con il lancio di una nuova incredibile offerta ad un prezzo decisamente più basso del normale, senza però portare ad una effettiva rinuncia del bundle su cui fare affidamento.

Se non avete mai sentito parlare di PosteMobile, dovete sapere essere a tutti gli effetti un operatore virtuale, ciò sta a significare che non risulta essere in possesso di una rete fisica (le antenne ed i ripetitori, per intenderci), essendo la navigazione ed il segnali appoggiati definitivamente sulla rete Vodafone (la cui velocità di upload e download è ridotta rispetto ai clienti della stessa azienda).

PosteMobile: quali sono i prezzi ed il bundle

L’offerta in questione si chiama Super Power 20, può essere attivata da ogni cliente fino al 30 agosto, in particolare sarà attivabile sia con portabilità da un qualsiasi altro operatore, che su nuova numerazione (quindi acquistando una nuova SIM); per richiederla non è necessario recarsi in Posta, ma semplicemente basterà collegarsi al sito ufficiale dell’azienda.

In cambio viene richiesto il pagamento di un fisso mensile di soli 4,99 euro, con addebito automatico diretto sul credito residuo della SIM collegata. Inizialmente sarà necessario versare un complessivo di 20 euro, composto da 10 euro per l’attivazione della promozione e 10 euro del credito residuo, utilizzabile appunto per i rinnovi.

Il bundle incluso, infine, corrisponde a SMS e minuti illimitati verso tutti, con 20GB di traffico internet da utilizzare ogni mese per la navigazione al massimo in 4G.