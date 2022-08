Influencer: l'impiego della Generazione Z, ecco quanto si guadagna con i social

Il ventunesimo è il secolo del guadagno facile, difatti ora è molto più semplice fare soldi rispetto a prima. Gli influencer come Chiara Ferragni ne sono la prova vivente. È ovvio che anche per tale facoltà siano necessari degli studi approfonditi, tuttavia la fatica di questi sarà ben diversa rispetto a quella di un cameriere in piedi per più di 12 ore consecutive. Anche il guadagno è favorevole, ecco lo stipendio di un imprenditore sociale.

Influencer: stipendi e cifre da capogiro

A spiegarlo è il team di DeRev, il quale ha effettuato la prima indagine sul mercato degli influencer in Italia suddivisa in base alle varie piattaforme.

Il concetto è più complesso di ciò che sembra. Esistono diverse tipologie di influencer che variano in base ai follower: i nano influencer sono quelli da 5mila a 10mila follower – da 10mila a 25mila su Facebook -, i micro influencer da 10.000 a 50.000 follower – da 25mila a centomila per Facebook -, i mid-tier influencer da 50mila a 100mila per Youtube, da 50mila a 300mila per TikTok e Instagram – da 100mila a 300mila per Facebook -, i macro influencer da 100mila a 500mila per Youtube, da 300mila a un milione di seguaci per gli altri social network -, i mega influencer da 500mila a un milione per YoutTube, da uno a cinque milioni per gli altri social – da uno a tre milioni per Facebook – le celebrities oltre cinque milioni per Instagram e TikTok, oltre un milione per Youtube e oltre tre milioni per Facebook.

I compensi

Facebook: da 50 a 250 euro a post per i nano, da 250 a 750 euro per i micro, da 750 a mille euro a post per i mid-tier, da mille a 2.500 per i macro e da cinquemila a quindicimila euro a post per le celebrities.

YouTube: da 500 a mille euro a video per i nano, da mille a 2.500 a video per i micro, da 5.000 15mila a video per i macro, da 15mila a 25mila euro a video per i mega e da 25mila a 50mila euro a video per le celebrities.

Instagram: dai 50-250 euro i nano influencer, dai 15mila a 60mila le celebrities. Da 250 a 500 i micro, da 500 a 2.500 i mid-tier, da 2.500 a 5mila euro i macro e da cinquemila a quindicimila dei mega.

TikTok: dai 50 ai 250 euro gli influencer con meno follower, dai 15mila ai 60mila quelli con il maggior numero di seguaci. I micro percepiscono da 250 a 500 euro a post, i mid-tier da 500 a 2.500, i macro da 2.500 a 5.000 e i mega da cinquemila a quindicimila euro a post.