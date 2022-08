Esselunga prova a tagliare fuori Unieuro dal podio di miglior rivenditore di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale mirata per soddisfare le esigenze dei consumatori che vogliono godere di ottime prestazioni, senza spendere poi così tanto.

Tutti coloro che desiderano acquistare il prodotto che andremo a raccontare, non devono fare altro che recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da riuscire ad accedervi senza costi aggiuntivi o vincoli di alcun tipo (ricordiamo che non è possibile goderne sul sito ufficiale).

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram ufficiale, potrete avere codici sconto Amazon completamente gratis.

Esselunga: risparmio shock con questi sconti

Grazie ad esselunga gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di altissimo livello, senza spendere poi così tanto, la campagna promozionale vede infatti permettere l’accesso all’incredibile Oppo A54s, disponibile a soli 169 euro, con alle spalle 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che ricordiamo è espandibile tramite microSD).

La scheda tecnica non finisce qui, infatti è possibile pensare di godere di un discreto processore octa-core, di una batteria da ben 5000mAh, ideale per utilizzi prolungati nel tempo, ma anche una tripla fotocamera posteriore (con sensore da 50 megapixel), per finire con un display IPS LCD, la cui diagonale di 6,5 pollici è più che sufficiente, corredata anche da una risoluzione HD+.

Il prodotto, come anticipato del resto, presenta scorte estremamente limitate, di conseguenza consigliamo una rapida decisione, onde evitare di restarne definitivamente tagliati fuori, così sarà davvero possibile risparmiare al massimo.