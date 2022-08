Il noto analista Ming-Chi Kuo, dopo aver rassicurato sul fatto che la tensione geopolitica tra Cina e Taiwan non dovrebbe avere un impatto significativo sulla filiera produttiva dei prossimi melafonini, torna a parlare di iPhone 14 Pro.

Secondo il noto analista infatti, il colosso di Cupertino Apple potrebbe alzare i prezzi di iPhone 14 Pro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple potrebbe aumentare il prezzo di iPhone 14 Pro

Kuo nel dettaglio ha anticipato che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero costare di più al lancio rispetto ai corrispettivi attuali, ovvero iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. L’aumento, peraltro, sarebbe piuttosto cospicuo: Kuo parla del 15% medio sull’intera gamma a causa proprio del rialzo delle versioni Pro.

Per capire meglio, quindi, se iPhone 13 Pro in Italia partiva da 1.189 euro per il modello con 128 GB di memoria, iPhone 14 Pro potrebbe costare invece 1.376 euro. Per quanto riguarda iPhone 14 Pro Max, considerando che il 13 Pro Max da 128 GB costava 1.289 euro, un incremento del 15% si tradurrebbe in un prezzo di 1.482 euro. Ovviamente non ci aspettiamo cifre precise al centesimo, e non c’è nulla di confermato: ma si tratta comunque di stime indicative che rendono l’idea di quanto potrebbe servire per aggiudicarsi i melafonini di vertice in autunno, quando verranno lanciati.

Apple potrebbe giustificare l’aumento citando il cambio di design più significativo dall’introduzione di iPhone X, con la scomparsa per la prima volta del notch che sarà sostituito sui modelli Pro da un doppio foro a forma di “i” orizzontale per selfie cam e FaceID.