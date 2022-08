Il CEO Lei Jun non era soddisfatto della maggior parte dei telefoni pieghevoli, quindi un team di Xiaomi ha trascorso quasi due anni a lavorare sul problema. Il frutto delle loro fatiche sarà rivelato domani: lo Xiaomi Mix Fold 2.

Il CEO ha rivelato che il nuovo modello misurerà solo 5,4 mm di spessore una volta aperto. Lo spessore piegato dovrebbe essere di 11,4 mm compreso il rilievo della fotocamera. Il peso è un altro problema che infastidisce il leader di Xiaomi e (secondo informazioni non confermate), il Fold 2 peserà solo 202 g, rendendolo più leggero di alcuni telefoni non pieghevoli. Per fare un confronto, il Mi Mix Fold originale misurava 7,6 mm aperto, 17,2 mm piegato e pesava ben 317 g (e questo è per il modello in vetro più leggero).

Xiaomi Mix Fold 2 misurerà solo 5,4 mm quando è aperto e utilizzerà un design a cerniera “micro waterdrop“.

Come è possibile? Il team ha lavorato per semplificare il meccanismo della cerniera, riducendo il numero di parti a soli 87. Questo, insieme a materiali avanzati, ha reso la cerniera più leggera del 35% e ridotto lo spessore del meccanismo del 25%.

Novità per la cerniera

Parte dello sforzo è andato a ridurre al minimo la piega, quindi la cerniera utilizza quello che Xiaomi chiama un design “micro waterdrop“.

Il design completo non è stato svelato ufficialmente, ma sembra che sia stato caricato nell’app Xiaomi Wallet: ecco un’immagine dello Xiaomi Mix Fold 2 accanto allo Xiaomi 12S Ultra. Come puoi vedere, il telefono pieghevole avrà una tripla fotocamera con il logo Leica. Probabilmente dovremo aspettare fino a domani per scoprire che tipo di sensori ci sono.

Ad ogni modo, il telefono sarà alimentato dallo Snapdragon 8+ Gen 1 così come le ammiraglie più recenti (inclusa la serie 12S). Secondo quanto riferito, il Fold 2 sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Il lancio di domani includerà anche lo Xiaomi Pad 5 Pro 12.4” e lo Xiaomi Buds 4 Pro. E, a quanto pare, ci sarà un’altra cosa: uno Xiaomi Watch S1 Pro, un aggiornamento per Watch S1.