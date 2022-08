Ve lo ricordate Pac-Man? Il noto videogioco nato negli anni Ottanta ha spopolato in tutto il mondo e ora è pronto per fare il suo ritorno sotto una veste differente. Infatti, Bandai Namco e Wayfarer Studio stanno lavorando a un film live-action su Pac-Man.

Attualmente non c’è ancora una data di uscita e non è neanche chiaro a che punto siano i lavori. Di fatto, c’è una forte carenza nei dettagli, per cui si pensa che il progetto sia appena incominciato e ci sarà da aspettare.

Pac-Man: avrà finalmente successo sul piccolo schermo?

L’iniziativa è tutta nata da un’idea di Chuck Williams. Il suddetto è riuscito ad emergere in un settore molto complicato come quello della trasposizione cinematografica dei videogiochi. Di fatto, il successo che è riuscito ad ottenere è stato grandioso, in particolar modo quando ha ideato il primo film di Sonic con Jim Carrey.

In quell’occasione, è riuscito a raggiungere diversi record al botteghino e per questo è nato un sequel che ha avuto un successo ancora maggiore. Williams, inoltre, ha prodotto anche altri successi di rilievo, come Koda fratello orso, e ha curato sempre per Disney la produzione dei giochi ufficiali di Pinocchio, Pocahontas e altri ancora.