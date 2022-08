Anche per questo mese TIM continua a proporre diverse offerte di rete mobile davvero notevoli ed interessanti, contendenti tanti minuti e giga per navigare. Scopriamo qui di seguito alcune delle migliori offerte disponibili ad agosto.

TIM: anche ad agosto disponibili numerose offerte mobile con minuti e giga

Anche ad agosto 2022 il noto operatore telefonico italiano continua a proporre numerose offerte per tutti i gusti e per tutte le esigenze degli utenti. In particolare, ci sono diverse offerte della serie Wonder dedicate a chi richiede la portabilità del numero, tra cui da Iliad e PosteMobile.

TIM Wonder Six, ad esempio, offre ogni mese ben 100 GB per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 9,99 euro, con costo di attivazione e primo mese dell’offerta gratuito.

Per chi desidera navigare con le nuove reti di quinta generazione, ci sono poi le offerte TIM Young 5G e TIM 5G Power Smart. Entrambe le offerte includono 50 GB di traffico dati in 5G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti. La prima ha un costo di 9,99 euro (con primo mese e costi di attivazione gratuiti) ed è rivolta principalmente a tutti gli utenti con una età inferiore ai 25 anni. La seconda offerta ha un costo di 14,99 euro (anche qui con costo di attivazione e primo mese gratis) e comprende anche 100 GB di spazio di archiviazione su Google One per tre mesi (dopo i tre mesi si rinnoverà ad un costo di 1,99 euro).