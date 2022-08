Sonic 3: è ufficiale, ecco quando uscirà il sequel del film

Eravamo piccini quando il riccio blu sfrecciava da una parte all’altra superando piste folli e montagne russe in una location tutt’oggi indimenticabile. Quello scricciolo tutt’oggi è impresso nei nostri pensieri e per questo non possiamo assolutamente perderci il sequel del film dedicatogli, nonché Sonic 3.

Sonic 3: i dettagli inediti del nuovo film

La trama della terza parte di Sonic è ancora avvolta nel mistero, chi ha visto il secondo però sa cosa potrebbe accadere, soprattutto per via della sequenza finale post-crediti. Intanto però possiamo dirvi che, se nei primi due film Jim Carrey interpretava l’antagonista principale Dr. Robotnik, ora verrà sostituito da qualcun altro. Tuttavia l’attore non ha escluso un ritorno affermando: “se gli angeli mi portano qualche copione che è tipo scritto in oro che mi dice che sarà davvero importante per la gente”.

All’inizio il franchise cinematografico di Sonic era partito malissimo, ma si sa, è dalle grandi sconfitte che si avrà la rinascita, e così è stato. Il primo trailer del film aveva ricevuto pesanti critiche per via dell’aspetto del porcospino eppure SEGA e Paramount, dopo alcune correzioni estetiche, non si sono arrese. Di lì a poco primo e secondo capitolo hanno conquistato diversi record soprattutto per gli adattamenti videoludici: si parla di oltre 400 milioni di dollari in appena tre mesi.

Dunque quando potremo vedere Sonic 3? Il debutto cinematografico è previsto per il 20 dicembre 2024. A darne la conferma è stato l’account Twitter ufficiale della famosa serie di film:ì. Potete stare tranquilli, perché Sonic, Tails e Knuckles, ci saranno.