Nonostante sia passato relativamente poco tempo dalla sua presentazione ufficiale, sembra che il colosso sudcoreano Samsung stia preparando l’arrivo di una nuova variante di Samsung Galaxy A23. Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy A23e, del quale il leaker OnLeaks ha da poco rivelato alcuni dettagli.

Samsung Galaxy A23e: il leaker OnLeaks rivela i primi dettagli tecnici ed estetici

Nel corso delle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e pubblicato in rete alcune immagini renders del prossimo Samsung Galaxy A23e in collaborazione con il sito web Pricebaba. Osservando queste immagini, possiamo subito capire che si tratterà di una versione più economica dell’attuale modello.

La parte posteriore dello smartphone ospiterà infatti soltanto un singolo sensore fotografico (del quale al momento non si conoscono i dettagli). Sulla parte frontale sarà invece presente un Infinity-V Display con tecnologia presumibilmente IPS LCD. Il pannello sembra che avrà delle dimensioni piuttosto contenute pari a 5.8 pollici. Il frame dello smartphone ospiterà poi il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e un sensore biometrico per lo sblocco integrato nel tasto di accensione e spegnimento. La cornice inferiore sotto al display, poi, sembra essere piuttosto pronunciata.

Tra le altre informazioni emerse in rete fino ad ora, ci saranno una batteria con supporto alla ricarica rapida da 25w, il sistema operativo Android 12 con l’interfaccia utente OneUI personalizzata da Samsung e tre colorazioni, ovvero Black, White e Light Blue.. Per il momento non sappiamo ancora se il nuovo Samsung Galaxy A23e avrà il supporto alla reti di quinta generazione.