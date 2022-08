Samsung annuncia l’uscita di Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, pensati per migliorare le abitudini di salute e benessere dell’utente grazie a insight intuitivi, funzionalità avanzate e potenzialità sempre più ampie. Galaxy Watch5 migliora le funzionalità più usate ogni giorno dai consumatori, mentre Galaxy Watch5 Pro, ultimo arrivato nella line-up, è lo smartwatch Samsung più robusto e ricco di funzionalità di sempre. Con i nuovi dispositivi, Samsung si impegna a offrire agli utenti due validi ausili, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro, per raggiungere ogni obiettivo e traguardo.

Con il crescente desiderio di comprendere meglio e agire in base agli obiettivi di salute individuali, Samsung si è posta l’obiettivo di fornire agli utenti le informazioni necessarie per accompagnarli nel loro percorso di salute e benessere con un monitoraggio dettagliato e dati concreti. Galaxy Watch5 è dotato dell’esclusivo sensore Samsung BioActive che segna l’alba di una nuova era nel monitoraggio digitale della salute. Introdotto per la prima volta sulla serie Galaxy Watch4, il sensore BioActive utilizza un unico chip esclusivo che gestisce tre potenti sensori di salute – Frequenza cardiaca (ottico), Segnale cardiaco elettrico e Analisi dell’impedenza bioelettrica – ed effettua rilevazioni complete di parametri, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue e addirittura i livelli di stress. Gli utenti possono, inoltre, avere un quadro più approfondito del proprio stato di salute cardiaca con il controllo della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma, direttamente dal loro polso. A partire dal 2020, Samsung ha reso disponibili queste funzioni in 63 mercati di cui cinque nuovi – Bolivia, Nicaragua, Réunion, Turchia e Venezuela – per dare a tutti la possibilità di monitorare più da vicino e quotidianamente la salute del proprio cuore.

Grazie alla superficie più ampia e alla migliore adesione al polso, Galaxy Watch5 esegue un tracciamento ancora più preciso dei parametri di salute degli utenti, persino con maggiore accuratezza rispetto a Galaxy Watch4. In più, il potente sensore BioActive 3-in-1 opera insieme agli altri sensori presenti sulla serie Galaxy Watch5, tra cui il sensore di rilevamento della temperatura di recente introduzione, per dare agli utenti un quadro più dettagliato del proprio stato di benessere. Il sensore di rilevamento della temperatura utilizza la tecnologia a infrarossi per letture più precise, anche in caso di variazione termica nell’ambiente circostante. Questo apre nuove possibilità per gli sviluppatori di ampliare le opzioni di salute e benessere e per gli utenti di trarre vantaggio da esperienze completamente nuove.

Insight olistici per migliorare il percorso di benessere di ognuno

Progettato per le sfide quotidiane, il Galaxy Watch5 offre un’esperienza completa end-to-end che va ben oltre le attività di fitness e si concentra anche su post allenamento, riposo e recupero. Lo strumento per la misurazione della Composizione Corporea restituisce un’istantanea completa dello stato di salute complessivo dell’utente con un approccio su misura che punta a stabilire obiettivi, proporre allenamenti personalizzati e tenere traccia dei progressi. Finita la fatica, la serie Galaxy Watch5 offre all’utente preziosi dati sul recupero, tra cui la frequenza cardiaca post cardio dopo un allenamento intenso e consigli personalizzati sulla quantità di acqua da assumere in base ai liquidi persi sudando.

Poiché il benessere non può prescindere da un buon riposo notturno, Samsung aiuta gli utenti anche a dormire meglio. Gli utenti possono imparare a conoscere i propri ritmi del sonno attraverso gli Sleep Scores, che monitorano le fasi del sonno, il russare e i livelli di ossigeno nel sangue.